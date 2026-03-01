Due autori, Walter Mosley e Ivy Low Litvinov, propongono approcci diversi al tema del crimine nelle loro opere. Mosley, noto per aver creato il personaggio di Easy Rawlins, presenta spesso storie ambientate negli Stati Uniti, mentre Litvinov, autrice russa, con

Dopo aver celebrato, in passati articoli, il maestro Walter Mosley e il suo Easy Rawlins, è il momento di guardare all’altro suo alter ego, Leonid McGill. In Il male è di famiglia (traduzione di Stefano Ternavasio; 21lettere), Mosley sposta l’asse dal noir a sfondo razziale di L.A. a quello metropolitano e più classico, eppure non meno corrosivo, della criminalità newyorkese. Leonid McGill è un investigatore privato che ha un piede nel mondo di qua e uno in quello di là (il crimine), un uomo che cammina sul filo di una moralità sempre in bilico. Quando viene ingaggiato dal boss Alphonse Rinaldo per sorvegliare una ragazza, sa già che sta entrando in un gioco dove le regole sono scritte col sangue e dove lui sarà, prima o poi, la pedina sacrificabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Il male è di famiglia’ di Walter Mosley e ‘La canzone di Saljapin’ di Ivy Low Litvinov: approcci diversi al crimine

