Buffon ricorda Gianluca Vialli | Il patrimonio che ci ha lasciato è talmente denso di valori che vivrà per sempre

Gigi Buffon ha ricordato Gianluca Vialli, sottolineando come il suo esempio e i valori trasmessi rappresentino un patrimonio duraturo. La sua figura rimane una fonte di ispirazione, testimonianza di integrità e dedizione che continuerà a influenzare le generazioni future. Un ricordo sobrio e sentito di un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello sport e della vita.

Pessotto ricorda Vialli: «Luca insegna alla Juve di oggi che non bisogna mai mollare. Pretendeva sempre il meglio»Pessotto ricorda Vialli sottolineando come il suo esempio continui a ispirare la Juventus di oggi.

La morte di Simone sconvolge Foggia, Admo Puglia: "Era un donatore, vivrà nei valori che ha testimoniato"La città di Foggia piange la perdita di Simone Raucea, giovane di 25 anni tragicamente scomparso dopo un incidente in via Scillitani.

Buffon: "Cerco di portare di Luca la Credibilità, lui era unico in questo. Sempre perfezionista e con una credibilità unica" - Anche Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ha parlato al Teatro Regio di Torino nell'evento dedicato a Gianluca Vialli: "Capo delegazione è il ruolo, ... tuttojuve.com