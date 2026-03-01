Il comitato ReRe insorge | Qui c’è troppa impunità

Il comitato Re.Re. si mostra critico sui sistemi di videosorveglianza, affermando che l’installazione delle telecamere da sola non basta. Secondo il gruppo, è fondamentale che siano integrate in un sistema di controllo capace di monitorare costantemente e intervenire in modo rapido per prevenire situazioni di rischio. La questione riguarda la reale efficacia delle telecamere e la gestione delle telecamere stesse.

"Le telecamere sono utili solo se realmente monitorate e utilizzate. Installarle non basta, occorre che vengano integrate in un sistema di controllo rapido ed efficace, capace di prevenire comportamenti pericolosi e di intervenire tempestivamente quando necessario". L’escalation di violenza e di furti nell’ultimo periodo in zona stazione porta il comitato Re.Re. (Rete residenti quartiere stazione) ad alzare la voce: "negli ultimi giorni nel nostro quartiere si sono verificati fatti gravissimi: dal tentativo di furto in un’abitazione, durante il quale un individuo è entrato nel cortile della casa dell’avvocato Bottone con un trapano portatile, colto sul fatto ha terrorizzato i residenti con minacce di vendetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il comitato Re.Re. insorge: "Qui c’è troppa impunità"

Farmacia ospedaliera presa d'assalto per i farmaci speciali: insorge il ComitatoLa decisione di distribuire i medicinali solo il giovedì mattina provoca un eccessivo afflusso di persone tra cui pazienti oncologici, immunodepressi...

Padulli, il comitato insorge: "Viviamo tra buche, fango, topi e urbanizzazioni incompiute"“Mentre il dibattito cittadino si concentra su grandi opere e temi mediatici, nei quartieri continuano a emergere problemi concreti e irrisolti”.

Approfondimenti e contenuti su Qui.

Discussioni sull' argomento Il comitato Re.Re. insorge: Qui c’è troppa impunità; Stazione, la denuncia del Comitato Re.Re: Più sicurezza nel quartiere, non bastano nuove telecamere; Reggio, SOS dei residenti del quartiere stazione: Si respira un clima di crescente impunità; Trump vuole la moneta d’oro: il comitato lo ferma, non è un re.

La protesta del comitato Re.Re: Bivacchi in stazione insostenibiliI bivacchi in stazione sono diventati insostenibili. Ma la giunta Massari ignora i problemi della città e del quartiere. L’attacco frontale all’Amministrazione arriva da Re.Re, la rete residenti del ... ilrestodelcarlino.it

Per approfondire, leggi qui: https://www.ilsole24ore.com/art/sanremo-2026-e-festival-transizione-era-gia-tutto-previsto-AIsmcOhB #Sanremo2026 # facebook

SANREMO | "Noi abbiamo il lusso di stare qui a festeggiare una serata incredibile ma non dimentichiamoci di quello che sta succedendo nel mondo". Sono le parole di Michele Bravi alla fine della sua esibizione dove è in gara con il brano 'Prima o Poi'. #ANS x.com