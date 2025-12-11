Farmacia ospedaliera presa d' assalto per i farmaci speciali | insorge il Comitato
Il Comitato San Rocco Bene Comune segnala un grave problema nella Farmacia ospedaliera di Sessa Aurunca, dove ogni giovedì mattina si verifica un affollamento di oltre cento persone in cerca di farmaci speciali. La situazione solleva preoccupazioni riguardo alla gestione e all'accesso ai medicinali essenziali, evidenziando la necessità di interventi per garantire servizi più efficienti e sicuri.
Il Comitato San Rocco Bene Comune lancia l'allarme su cosa sta avvenendo nella Farmacia ospedaliera del nosocomio di Sessa Aurunca: "Ogni giovedì mattina, all'interno della Farmacia Ospedaliera San Rocco di Sessa Aurunca, si ripete la stessa scena, con oltre un centinaio di persone accalcate in.
PharmacON 2025 tenutosi il 21 e 22 novembre é ormai un appuntamento fisso con ampi ed innovativi confronti sugli aspetti clinici ed economici riguardanti il mondo della farmacia ospedaliera. Alla prossima edizione! #sifo #pharmacon - facebook.com Vai su Facebook
Specializzandi in Farmacia Ospedaliera: “Contrattualizzare la nostra formazione” - Così in una a lettera aperta al Ministro Schillaci, la Rete nazionale degli Specializzandi in Farmacia Ospedaliera ReNaSFO: “Lo studio è diventato per molti un terzo lavoro a cui dedicarsi nelle ore ... quotidianosanita.it scrive