In un quartiere, le acque sono inquinate da più di un mese, costringendo le famiglie a usare autobotti per rifornirsi e a lavare i piatti con acqua torbida dal rubinetto. Il problema riguarda il caso di Antraccoli, dove l’immobilismo delle autorità ha portato a questa situazione. Nessun intervento risolutivo sembra essere stato adottato finora.

Acque inquinate, famiglie costrette a rifornirsi con le autobotti e rubinetti da cui esce acqua torbida da oltre un mese. Il caso delle frazioni di Antraccoli e dell’Oltreserchio riaccende lo scontro politico in città. A intervenire è Enzo Alfarano, capogruppo del Partito Democratico, che punta il dito contro l’amministrazione. "Queste conseguenze - ha commentato - sono frutto dell’immobilismo sul gestore idrico perpetrato in anni di amministrazione Pardini. Gli ultimi fatti di cronaca locale non possono che fare aprire alla città una riflessione sul servizio idrico ed, in particolare, sull’assenza di investimenti operati negli ultimi anni sulla rete idrica e fognaria sia da parte del gestore attuale, che da parte dell’amministrazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il caso Antraccoli? Colpa dell’immobilismo"

Leggi anche: Il primo caso di licenziamento per “colpa” dell’Intelligenza Artificiale

I Comitati "Porto-Città" e "Aria Nostra" denunciano «l'immobilismo del Comune sul tema della qualità dell'aria e dell'ambiente»ANCONA – Una conferenza stampa per ribadire, a loro modo di vedere, «l’immobilismo del Comune di Ancona e della Regione in tema di qualità dell’aria...

Tutti gli aggiornamenti su Antraccoli.

Argomenti discussi: Il caso Antraccoli? Colpa dell’immobilismo.

Il caso Antraccoli? Colpa dell’immobilismoL’affondo del capogruppo del Pd, Vincenzo Alfarano, contro la giunta Pardini I cittadini ora pagano le non scelte del sindaco sul futuro del gestore idrico. lanazione.it

Tetraidrotiofene nell’acqua, ad Antraccoli caso unico in ItaliaQuello della contaminazione dell'acqua dei pozzi ad Antraccoli è un caso unico in Italia. E' emerso ieri sera nel corso della trasmissione E' Venerdì su Noitv. Ospiti in studio di Silvia Toniolo per p ... noitv.it