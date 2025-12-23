Un altro derby per la Igor Volley | azzurre in campo a Chieri
La Igor Volley torna in campo per un nuovo derby, questa volta a Chieri, dopo la vittoria a Busto Arsizio. La squadra di Lorenzo Bernardi affronta l’incontro martedì 23 dicembre alle 19, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Un appuntamento importante per la squadra, che continuerà a lavorare con concentrazione e determinazione, nel rispetto del proprio percorso e dei propri obiettivi stagionali.
Dopo la vittoriosa trasferta di Busto Arsizio, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara a un altro derby, ancora una volta esterno: oggi, martedì 23 dicembre, alle 19.30 al Palafenera di Chieri (diretta Volleyball World Tv e Dazn) le azzurre sfideranno le padrone di casa guidate da Nicola. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
