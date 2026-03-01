I programmi TV di oggi 1 marzo 2026 | film e intrattenimento

Oggi, 1 marzo 2026, i palinsesti televisivi offrono una varietà di appuntamenti: su Rai 1 va in onda un programma dedicato a Franco Battiato, mentre Canale 5 propone una puntata di “Chi vuole essere milionario”. Su Cine 34 viene trasmesso il film “Il mammone”. Questi sono alcuni dei principali contenuti previsti nelle diverse reti italiane per la giornata.

Guida ai programmi TV del 1 marzo 2026: “Franco Battiato” su Rai 1, “Chi vuole essere milionario” su Canale 5, “Il mammone” su Cine 34 La prima serata del 1° marzo propone una scelta ampia e molto riconoscibile, costruita attorno a titoli forti e immediatamente identificabili. Le reti generaliste puntano su Franco Battiato – Il lungo viaggio, sull’approfondimento di PresaDiretta e sul talk acceso di Fuori dal coro. L’intrattenimento puro arriva con Chi vuol essere milionario – Il torneo, mentre Italia 1 conferma il suo taglio investigativo con Le Iene. Sul fronte cinema dominano i blockbuster: Now You See Me 2, The Bourne Supremacy, 300, I mercenari – The Expendables. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

