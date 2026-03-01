Durante le sfilate della Milano Fashion Week 2026, i mocassini sono stati protagonisti delle passerelle, con le modelle e gli stilisti che li hanno scelti come elemento distintivo delle collezioni. I migliori street style di Milano hanno mostrato come questi calzature siano diventate un punto fermo del look, confermando la loro presenza anche nelle immagini più condivise tra gli appassionati di moda.

Le sfilate della Milano Fashion Week 2026 si avviano verso le giornate finali e lo fanno indossando i mocassini. Nello street style è scoppiata una vera e propria epidemia, silenziosa ma potentissima, che lancia una delle tendenze che più ameremo nella primavera 2026. I mocassini avvistati tra via Montenapoleone e il Quadrilatero non sono però quelli rigidi e formali che si associano all’immaginario preppy. La nuova versione è più morbida, destrutturata, quasi pantofola-chic. Un perfetto equilibrio tra pragmatismo meneghino e desiderio di leggerezza, già proiettato verso le tendenze della prossima stagione. Il mocassino che verrà. Dalle passerelle allo street style, fino alle presentazioni dei brand, il messaggio è chiaro: il prossimo autunno-inverno (e già questa primavera 2026) si attraverserà con un paio di mocassini ai piedi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I mocassini di punta del 2026 svelati dai migliori street style di Milano

Il trend street style più forte della Milano Fashion WeekFuori dalle sfilate della Milano Moda Uomo, lo street style rilancia il pantaloni con la piega.

Le borse più fotografate dallo Street Style della Milano Fashion WeekLe borse più fotografate fuori dalle sfilate catturano l’attenzione grazie al colore, anticipando la palette della prossima stagione Ha preso il via...

Approfondimenti e contenuti su Milano.

Temi più discussi: 6 mocassini di tendenza (visti in sfilata) che indosseremo nella primavera estate 2026; Le scarpe più belle delle sfilate Autunno-inverno 2026/27 della Milano Fashion Week; Come indossare la camicia in jeans questa primavera; Eleventy punta a quota 140 milioni di ricavi nel 2026.

Trench minimalista, pantaloni bianchi flared e mocassini, l'outfit dall'eleganza non urlata segna lo stile 2026Tre capi classici, tra cui il trench Camden di Burberry, si indossano insieme in un look che detta il tono delle nuove tendenze ... vogue.it

Ghali con borsa Gucci Jackie e mocassini abbinati: il look genderless (e chic) alla Milano Fashion Week 2026Il rapper milanese alla Milano Fashion Week 2026 dimostra che l'eleganza non ha nulla a che vedere con il genere. E gli accessori Gucci ne sono la prova ... vogue.it

La sfilata Giorgio Armani autunno inverno 2026 2027 chiude la Milano Fashion Week con uno stato d'animo di ricerca perpetua, che da Occidente vira a Oriente e dal grigio sfuma nel bordeaux x.com

La foto del giorno (Dove eravamo). Edizione Domenica Vintage milano_scomparsa_o_quasi Autonoma, originale e libera: la Milano che amiamo è ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook