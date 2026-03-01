I balletti sulle note del suo brano hanno portato fortuna a Sal Da Vinci!

Durante il Festival di Sanremo 2026, i balletti accompagnati dal brano di Sal Da Vinci hanno attirato l’attenzione del pubblico. Alla fine della competizione, è stato annunciato che il cantante si è aggiudicato la vittoria con la canzone intitolata

Vittoria quasi annunciata per questo Festival di Sanremo 2026: a trionfare è Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì. Secondo posto per Sayf con Tu mi piaci tanto. Medaglia di bronzo a Ditonellapiaga con Che fastidio. Quarto posto per Arisa con Magica Favola. Quinto per Fedez & Masini con Male Necessario. «Non capisco niente, grazie», dice Sal Da Vinci ritirando il premio, dopo essersi buttato in ginocchio sul palco dell'Ariston.

