Highlights Gol Napoli Juve LIVE | le immagini del match – VIDEO

Highlights Gol Napoli Juve in diretta dallo Stadio Maradona di Napoli. Le immagini salienti del match della 14ª giornata. La Juve affronta il Napoli, con il match di Serie A in programma domenica 7 dicembre alle ore 20.45 allo Stadio Maradona di Napoli. Bianconeri che vogliono proseguire dopo le tre vittorie di fila e mandare un segnale al campionato. Qui trovate gli highlights e i gol di NAPOLI JUVE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Napoli Juve. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Napoli Juve LIVE: le immagini del match – VIDEO

