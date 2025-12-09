I preordini di Saros verranno aperti a breve? Lo suggerisce un nuovo indizio

Un nuovo indizio potrebbe indicare l’imminente apertura dei preordini di Saros. Recentemente, l’ente di classificazione taiwanese ha registrato le versioni Standard e Digital Deluxe del gioco, entrambe con valutazione PG-15 per violenza e sparatorie, riaccendendo l’interesse dei fan e alimentando le speculazioni sul rilascio imminente.

Proprio in queste ore l’ente di classificazione taiwanese ha registrato Saros nelle sue edizioni Standard e Digital Deluxe, entrambe valutate PG-15 per violenza e sparatorie, riaccendendo l’attenzione dei fan. L’indizio è solido: quando un gioco riceve una valutazione ufficiale, i preorder solitamente seguono a breve. E il tempismo non è casuale, dato che ci troviamo a pochissimi giorni dai The Game Awards 2025, evento ideale per un nuovo trailer che potrebbe aprire le prenotazioni e rivelare i contenuti delle diverse edizioni. Insider gaming segnala che secondo vari osservatori, Sony potrebbe cogliere l’occasione per svelare eventuali bonus esclusivi, una Collector’s Edition o perfino un DualSense dedicato, pratica ormai comune per le sue produzioni più importanti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - I preordini di Saros verranno aperti a breve? Lo suggerisce un nuovo indizio