Ottolini Juve doccia gelata per l’ex dirigente del Genoa! Aspettava una chiamata da Comolli che ora valuta un nuovo nome | le novità sul ds

L’ex dirigente del Genoa Ottolini, ora nel mirino della Juventus, attende ancora una chiamata da Comolli. Tuttavia, il dirigente sta valutando anche un'altra opzione: James Gow, suo vecchio conoscente. La situazione rimane in evoluzione, con il futuro del ruolo di ds ancora incerto e nuove possibilità in fase di valutazione.

Ottolini Juve, l’ex dirigente del Genoa aspetta ancora e si interroga: era il favorito ma ora Comolli valuta James Gow, una sua vecchia conoscenza. La definizione dell’assetto dirigenziale della  Juventus  sembrava ormai giunta all’ultimo capitolo, con la casella del Direttore Sportivo pronta a essere riempita da un profilo gradito e conosciuto. Fino a pochissimo tempo fa, Marco Ottolini era considerato il candidato inattaccabile, un profilo che convinceva tutti alla Continassa. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, anche l’Amministratore Delegato  Damien Comolli  era rimasto positivamente colpito dal colloquio svolto, apprezzando il valore aggiunto che l’ex dirigente del  Genoa  avrebbe potuto riportare in bianconero, forte di una conoscenza pregressa e approfondita dell’ambiente juventino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

