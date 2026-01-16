Giocare troppo ai videogiochi può fare male alla salute per un nuovo studio
Un uso eccessivo di videogiochi può influire sulla salute, secondo recenti studi. Sebbene rappresentino un passatempo diffuso, è importante moderare il tempo trascorso davanti allo schermo per prevenire effetti negativi su benessere fisico e mentale. Conoscere i rischi permette di adottare un approccio più equilibrato e consapevole al gioco, tutelando la propria salute nel rispetto delle proprie abitudini quotidiane.
Giocare ai videogiochi fa parte della quotidianità di milioni di persone, ma un nuovo studio suggerisce che un uso eccessivo può avere conseguenze negative sulla salute. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Nutrition e riportata da Medical Xpress, analizza il legame tra tempo trascorso a giocare e benessere fisico e mentale, con i risultati che indicano che non è il videogioco in sé a rappresentare un problema, bensì l’eccesso. Superata una certa soglia, emergono schemi preoccupanti legati allo stile di vita. Ed è proprio questa distinzione a rendere lo studio particolarmente rilevante. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: Essere famosi fa male alla salute. L'incredibile scoperta di uno studio tedesco
Leggi anche: L’alcol costa 100 miliardi l’anno. Lo studio in Francia: «Alimenta la violenza e fa male alla salute, ecco come uscirne»
Giochi troppo ai videogames? Ecco perché rischi grosso - Scopri i rischi di giocare troppo ai videogames e come può influenzare la tua salute mentale e le relazioni sociali. microbiologiaitalia.it
Giocare troppo può fare male alla salute, secondo un nuovo studio - Giocare troppo può causare effetti nefasti alla salute, alterando la dieta e il sonno, secondo un recentissimo studio scientifico. msn.com
Videogiochi: giocare insieme a bambini e ragazzi migliora la relazione famigliare - I videogiochi possono aiutare a ridurre lo stress, a favorire la felicità personale e stimolare la mente. corriere.it
Elite Trader: Managing $25 Million at Just 25 Years Old - Ted Zhang
Tra il rapporto speciale con Melbourne, gli infortuni e il nuovo coach, Matteo Arnaldi cerca il riscatto: “La cosa principale è giocare una partita senza troppo male” - facebook.com facebook
Gasperini dopo Roma - Como ha detto che giocare troppo la palla con il portiere rende le partite noiose. Ma ha ragione x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.