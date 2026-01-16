Un uso eccessivo di videogiochi può influire sulla salute, secondo recenti studi. Sebbene rappresentino un passatempo diffuso, è importante moderare il tempo trascorso davanti allo schermo per prevenire effetti negativi su benessere fisico e mentale. Conoscere i rischi permette di adottare un approccio più equilibrato e consapevole al gioco, tutelando la propria salute nel rispetto delle proprie abitudini quotidiane.

Giocare ai videogiochi fa parte della quotidianità di milioni di persone, ma un nuovo studio suggerisce che un uso eccessivo può avere conseguenze negative sulla salute. La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Nutrition e riportata da Medical Xpress, analizza il legame tra tempo trascorso a giocare e benessere fisico e mentale, con i risultati che indicano che non è il videogioco in sé a rappresentare un problema, bensì l'eccesso. Superata una certa soglia, emergono schemi preoccupanti legati allo stile di vita. Ed è proprio questa distinzione a rendere lo studio particolarmente rilevante.

© Game-experience.it - Giocare troppo ai videogiochi può fare male alla salute, per un nuovo studio

