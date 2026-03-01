Gioca sul muretto della fontana cade e va in arresto | la morte di Alessio sconvolge Castelluccio dei Sauri

Un bambino di 10 anni stava giocando sul muretto di una fontana quando è caduto, provocando il suo arresto cardiaco. L’incidente è avvenuto in strada, vicino alla sua abitazione, e ha portato alla morte del ragazzo. La comunità di Castelluccio dei Sauri si è trovata a dover affrontare il dolore per questa perdita improvvisa.

La morte di Alessio, il bambino di 10 anni morto mentre giocava in strada, ha scosso nel profondo la piccola comunità di Castelluccio dei Sauri. Il fatto è successo intorno alle 19 di ieri, sabato 28 febbraio, in via Roma, dove decine di persone si sono riversate in strada, assistendo ai soccorsi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Castelluccio dei Sauri: bambino di dieci anni si è accasciato in strada ed è morto Mentre giocava Marina di Pietrasanta: ciclista cade e va in arresto cardiaco, rianimato per stradaMARINA DI PIETRASANTA (LUCCA) – Un ciclista di 67 anni è stato colto da un arresto cardiaco in strada, nel viale Roma a Marina di Pietrasanta. Aggiornamenti e notizie su Gioca. Discussioni sull' argomento Gioca sul muretto della fontana, cade e va in arresto: la morte di Alessio sconvolge Castelluccio dei Sauri - FoggiaToday; La memoria che va tenuta viva. Una targa per ricordare le vittime: Quei bombardamenti del 1943; Olympic Blues: quello che rimane l'attimo dopo la baraonda; CULTURA, Lucera Al Convitto Bonghi studenti a lezione di disconnessione: al via il progetto Il Muretto. Gran finale, gran giudizio: l’ultima notte di Sanremo 2026 si gioca anche sul terreno dello stile - facebook.com facebook Il Milan a un passo da André, centrocampista brasiliano. Ecco come gioca e quanto costa x.com