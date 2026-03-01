Fulminacci e Sayf boicottano il playback a Domenica In | l’esibizione con una banana al posto del microfono – Il video

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Fulminacci ha deciso di ripetere la sua protesta contro il playback, rifiutandosi di utilizzarlo e portando in scena una banana al posto del microfono. Sayf, invece, non ha partecipato all’esibizione. Il video dell’evento mostra chiaramente questa scelta, che ha attirato l’attenzione di chi seguiva lo spettacolo. La performance ha suscitato reazioni tra il pubblico presente e sui social.

A Domenica In, Fulminacci ha ripetuto la provocazione dello scorso anno, boicottando il playback durante la sua esibizione. Il cantautore ha scelto di cantare con una banana al posto del microfono, a corredo della copertina del suo brano Stupida sfortuna, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo e vinto il premio della critica. Non sono mancati poi i momenti di rito. Foto tra Fulminacci e Mara Venier da condividere su Instagram, ma l’ironia è proseguita anche nelle domande dei giornalisti. «Hai usato la banana perché volevi protestare per il fatto di non cantare dal vivo?», ha chiesto Luca Dondoni al cantante. «No, per carità, oggi sono svociato», ha risposto ironicamente l’artista. 🔗 Leggi su Open.online Fulminacci a Domenica In boicotta il playback, usa una banana al posto del microfono: “L’ho scelta per un motivo”Fulminacci, fresco vincitore del Premio della Critica "Mia Martini" a Sanremo 2026, ha deciso di scherzare sull'obbligo del playback nello speciale... Leggi anche: Fulminacci svela il playback a Domenica In e canta con una… banana Tutti gli aggiornamenti su Fulminacci. Sanremo2026, Sayf secondo: «Come perdere ai rigori». Ditonellapiaga terza: «Allucinazione»Consegnati a Serena Brancale e Fulminacci il premio della sala stampa Lucio Dalle e il premio della Critica Mia Martini ... riviera24.it Festival di Sanremo: vince Sal Da Vinci davanti a Sayf e Ditonellapiaga. Premio Mia Martini a FulminacciSANREMO – Sal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con il brano con la canzone ‘Per sempre sì’. Secondo posto per Sayf con ‘Tu mi piaci tanto’, terzo gradino del podio invece per Ditonellapiaga ... firenzepost.it