Fratelli ricercati in tutta Europa vivevano tranquilli in albergo

Due fratelli ricercati in tutta Europa per tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione sono stati trovati a Brescia, dove vivevano in un albergo. La loro presenza nella città era sconosciuta alle autorità fino al momento dell’arresto. Gli uomini erano ricercati da diverse nazioni e si nascondevano da tempo per evitare le forze dell’ordine.

Ricercati in tutta Europa per tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione, si nascondevano a Brescia. Due fratelli romeni di 23 e 20 anni sono stati arrestati nei giorni scorsi dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Carmine.I due, residenti in provincia di Bergamo.