Cadavere trovato in un baule a Campi Bisenzio sentiti i fratelli della vittima | Persone fragili Vivevano senza acqua luce e riscaldamento

In una villetta di Campi Bisenzio sono stati trovati i resti di un uomo all’interno di un baule. I fratelli della vittima, ascoltati dagli inquirenti, hanno descritto le persone coinvolte come fragili. La famiglia, che viveva senza acqua, luce e riscaldamento, era composta anche dalla madre e da altri membri, suscitando ulteriori interrogativi sulla vicenda.

Sono stati ascoltati dagli inquirenti i due fratelli del 32enne i cui resti sono stati rinvenuti all’interno di un baule, nella villetta bifamiliare di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, dove la famiglia viveva insieme alla madre. I due, un uomo e una donna tra i 30 e i 40 anni, sono descritti come persone fragili e, come la madre, si trovano attualmente in ospedale, al pronto soccorso. La casa priva di luce, acqua e riscaldamento. A ricostruire quanto accaduto è il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri. Il ritrovamento del corpo è avvenuto in seguito a un intervento della polizia municipale e degli assistenti sociali del Comune, attivati dopo una segnalazione arrivata venerdì scorso da qualcuno che vive nelle vicinanze della villetta. Open.online

