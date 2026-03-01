franco battiato il lungo viaggio quante puntate sono e quanto dura su rai 1

Su Rai 1 va in onda “Franco Battiato – Il lungo viaggio”, il film biografico del 2026 con protagonista Dario Aita che racconta la vita e la carriera del musicista italiano. La serie si compone di quattro puntate e ogni episodio dura circa 50 minuti. La trasmissione ripercorre le tappe principali della vita artistica di Battiato, offrendo uno sguardo dettagliato sulla sua evoluzione.

Franco Battiato il lungo viaggio quante puntate sono su Rai 1, la durata. "Franco Battiato – Il lungo viaggio" è il film biografico del 2026 con protagonista Dario Aita, dedicato alla vita e al percorso artistico di uno dei musicisti più influenti della cultura italiana contemporanea. È un'opera che unisce racconto intimo, formazione artistica e ricerca spirituale, restituendo un Battiato umano, fragile, visionario e in continua trasformazione.

Il film "Franco Battiato. Il lungo viaggio" arriverà al cinema a febbraio: in onda anche su Rai 1. Arriva nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios "Franco Battiato.

