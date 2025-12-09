Incidente via di Malafede | motociclista muore nello scontro con un camion
Incidente mortale a Roma. A perdere la vita, nella tarda mattinata di martedì 9 dicembre, un uomo italiano di 58 anni. La vittima, un motociclista, per cause in corso di accertamento si è scontrata con un autocarro. La tragedia si è consumata in via di Malafede, all'altezza del civico 251, non. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Luigi Carderopoli muore in moto a 26 anni: la tragedia mentre stava rientrando a casa - Dopo i due ragazzi morti a Grandate sabato sera, è un altro motociclista di 26 anni a perdere la ... Secondo ilgiorno.it
