Finita male delusione Sanremo 2026 ascoltatori in calo per la finale

La finale di Sanremo 2026 ha visto un calo degli ascolti rispetto alle edizioni precedenti, con numeri inferiori rispetto alle aspettative. La manifestazione si è conclusa con una delusione per molti, evidenziando una perdita di interesse tra il pubblico. La kermesse, che da anni rappresenta un punto fisso della scena televisiva italiana, si è chiusa senza particolari sorprese o variazioni significative rispetto agli anni passati.

Il sipario si è chiuso su un'altra edizione del Festival di Sanremo, un appuntamento che continua a catalizzare l'attenzione del pubblico italiano e a occupare il centro del dibattito mediatico per settimane. L'edizione 2026 ha confermato ancora una volta la centralità della kermesse nel panorama televisivo nazionale, tra serate evento, polemiche, momenti emozionanti e un'attenzione costante sui social. Anche quest'anno il Teatro Ariston si è trasformato nel cuore pulsante dello spettacolo italiano. A guidare la macchina organizzativa è stato Carlo Conti, volto rassicurante e figura ormai familiare per il pubblico di Rai1. Con il suo stile sobrio e misurato ha accompagnato artisti e telespettatori lungo un percorso fatto di musica, ospiti internazionali e colpi di scena.

