Festival di Sanremo | dove cenano le stelle della musica?

Al festival di Sanremo, le star della musica si riuniscono in vari locali del centro, cercando di ricaricare energie tra una esibizione e l’altra. Durante le serate, alcuni artisti vengono fotografati mentre cenano in ristoranti noti di Via Matteotti, altri preferiscono rimanere in hotel o in locali meno frequentati. Le scelte variano e spesso vengono monitorate dai presenti che seguono i loro spostamenti.

Life&People.it Quando le luci dell’Ariston si accendono, proiettando ombre lunghe e sogni di gloria sul tappeto rosso di Via Matteotti, Sanremo diventa teatro a cielo aperto. Se le canzoni si ascoltano in platea, è tra i tavoli che si scrive la vera storia del costume italiano: è qui, tra il tintinnio dei cristalli e il profumo di un gambero viola appena scottato, che le tensioni dei debutti si sciolgono e le classifiche vengono riscritte in un coro di calici alzati. I migliori ristoranti del Festival di Sanremo non sono semplici luoghi di ristoro, ma veri e propri “backstage del gusto” dove la gerarchia delle star si misura anche attraverso la prenotazione di un tavolo d’angolo, lontano da sguardi indiscreti nel cuore pulsante dell’energia festivaliera. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Sanremo 2026, dove sono finiti i Big? Nessun boicottaggio, la musica deciderà se sarà un Festival “minore”Sanremo 2026 parte senza veri Big: tra assenze eccellenti, cast discusso e nuove generazioni in gara, sarà la musica a decidere se sarà davvero un...

Festival di Sanremo 2026: i big e le novità in arrivo - Domenica In 18/01/2026

Una selezione di notizie su Festival di Sanremo.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - L'esibizione di Sal Da Vinci dopo la vittoria a Sanremo 2026 - Video; La storia del Festival di Sanremo, dalla prima esibizione del 1951 fino a Carlo Conti; Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiave; Festival di Sanremo 2026: tra note, luci e strade trasformate.

Sanremo 2026 a Bari tra maxi schermi, cinema e panzerotti: dove vedere il Festival nei locali della cittàIl Festival diventa un rito collettivo anche nel capoluogo pugliese: sono diversi i locali che hanno rivoluzionato la loro programmazione in funzione della kermesse, proponendo proiezioni, quiz e kara ... baritoday.it

Festival di Sanremo: la Brianza che se lo guarda al pubQualche locale tra Monza e dintorni dove seguire l'evento sui maxi schermi e scambiarsi dal vivo le impressioni a caldo. Altro che ... mbnews.it

Vince un napoletano al festival di Sanremo e i social si sbizzarriscono di commenti razzisti ma la stampa non è da meno, due articoli soprattutto uno di Laura Ruzzanti del Fatto Quitidiano e l’altro di Paola Italiano sulla Stampa che si lasciano andare a giudizi c - facebook.com facebook

Il giorno dopo la fine del Festival di Sanremo, sul piccolo schermo "Il lungo viaggio" di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Tra poco in onda. #francobattiato #battiato x.com