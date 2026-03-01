Festival di Sanremo 2026 | i 10 look più belli secondo noi e anche i 10 che invece…

Al Festival di Sanremo 2026, durante le cinque serate, trenta cantanti si sono esibiti sotto gli occhi di tutti, accompagnati da due conduttori e numerosi ospiti. In totale, sono stati sfoggiati decine di look diversi, suscitando opinioni contrastanti tra pubblico e critici. Tra gli outfit più apprezzati e quelli meno, si sono create discussioni sui dettagli e gli stili adottati dagli artisti sul palco.

Ecco allora top e flop in quanto a stile di questa edizione del Festival: i 10 outfit migliori e i 10 peggiori di Sanremo 2026. Almeno, secondo noi. Bello anche il Pil del Lussemburgo al suo collo. Inchiniamoci alla dea. Audrey Hepburn al gusto lattementa. Un Sanremo coi fiocchi, il suo. Bella, brava, ironica, sexy. Per noi, la queen di questo Sanremo. E dove sta scritto che il little black dress debba proprio proprio essere black? Perché - segnatevelo bene - l'argento non deve per forza essere effetto carta alluminio per patata al cartoccio. La cravatta è molto punk. Spunta l'arcobaleno. Oltre a tutto il resto. A chi non piace, lo colpisca un fulminacci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sanremo 2026, 11.022.000 di spettatori con il 68,8% di share: gli ascolti della finale del FestivalFinale di Sanremo 2026, gli ascolti in diretta. Quali sono i dati auditel, di share e di ascolto dell'ultima serata andata in onda sabato 28 febbraio all'Ariston? Commentando i dati ... ilmattino.it

Sanremo 2026: pasticcio in mondovisione, Irina Shayk statuina e Carlo Conti spiazzato da una parolaccia in direttaLa terza serata del festival non scorre liscia e gli intoppi si susseguono sul palco dell'Ariston. Carlo Conti alle prese con una figuraccia tecnica, parole di troppo e l'ospitata di Irina Shayk, che ... libero.it

Dopo il premio al Festival di #Sanremo, il passaggio sull'elicottero dei Vigili del fuoco. #Mogol al centro delle polemiche, che coinvolgono anche il ministero dell'Interno. Le opposizioni presentano un'interrogazione parlamentare, Piantedosi risponde: "polemic - facebook.com facebook

L’investitura in diretta: il futuro del festival di Sanremo si chiama Stefano De Martino x.com