Grammy Awards 2026 i 10 look più belli secondo noi e quelli che invece…

I Grammy Awards 2026 hanno portato sul tappeto rosso star e starlette con abiti che hanno diviso il pubblico. Tra i più belli, ci sono look eleganti e originali, mentre alcuni outfit hanno suscitato reazioni di sorpresa o sdegno. La serata si è trasformata in un carosello di stile, con scelte che resteranno impresse nella memoria, tra il fascino e qualche errore di stile.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Qui di seguito, allora, ecco i 10 outfit più belli dei Grammy Awards 2026 - in rigoroso ordine sparso - ma anche i 10 per i quali ci è sorta più di una - chiamiamola così - perplessità. Come sempre, secondo noi. La Queen della serata, senza dubbi. Se c'è una che può fregiarsi del titolo di «cigno nero», da oggi quel qualcuno è lei. Sul palco, per la sua performance, Gaga ci sfodera uno di quei pezzoni del compianto genio che ci strappano l'applauso. Finita la serata, è tornata nel suo quadro di Botticelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Grammy Awards 2026, i 10 look più belli, secondo noi (e quelli che, invece…) Approfondimenti su Grammy Awards Golden Globe 2026, i 10 look più belli, secondo noi (e quelli che, invece…) Ecco una selezione dei 10 look più memorabili dei Golden Globe 2026, tra eleganza e novità. Golden Globe 2026: i 10 beauty look più belli secondo noi I Golden Globe 2026 hanno messo in mostra dieci beauty look caratterizzati da eleganza e attenzione ai dettagli. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Grammy Awards Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, i favoriti alla vittoria: da Kendrick Lamar a Lady Gaga; Grammy 2026, le nomination e tutto quello che c'è da sapere: data e dove vederli live; Grammy Awards 2026, i vincitori: super Bad Bunny e Kendrick Lamar; Grammy Awards 2026, tutti i vincitori. Grammy Awards 2026, la lista di tutti i vincitori: a Bad Bunny l’album dell’anno, Kendrick Lamar vince più premiAi Grammy Awards 2026 Bad Bunny ha vinto come miglior album dell'anno, ma è Kendrick Lamar a portarsi a casa più premi: ecco la lista dei vincitori ... fanpage.it Grammy 2026, tutti i vincitori tra il trionfo di Kendrick Lamar e i premi a Bad Bunny e Lady Gagapartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it Billie Eilish vince per la miglior canzone dell'anno, ma oltre la musica a Los Angeles fanno notizia i duri attacchi degli artisti all'ICE e a Trump. Segui le premiazioni dei Grammy Awards su Rainews.it - facebook.com facebook Grammy Awards 2026, le nomination e dove vedere la cerimonia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.