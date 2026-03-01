Festival di Sanremo 2026 | ha vinto Sal da Vinci Settantaseiesima edizione disapprovazione e fischi per il penalizzante quarto posto di Arisa e il nono di Serena Brancale che vince premi sala stampa e social

Al Festival di Sanremo 2026, Sal da Vinci ha vinto con la canzone “Per sempre sì”. Arisa ha ottenuto il quarto posto, ma ha ricevuto fischi e disapprovazione, mentre Serena Brancale, che si è classificata nona, ha vinto premi dalla sala stampa e dai social. La seconda posizione è andata a Sayf con “Mi piaci tanto”.

Il festival della canzone italiana è stato vinto da "Per sempre sì" interpretata da Sal da Vinci. Seconda posizione per "Mi piaci tanto" interpretata da Sayf. Il quarto posto di Arisa è stato commentato dal pubblico del teatro Ariston con una bordata di fischi. Premio della critica "Mia Martini" a Fulminacci. Premio della sala stampa a Serena Brancale. Premio per il miglior testo a Fedez-Masini. Premio per il miglior componimento musicale a Ditonellapiaga. Premio Tim per la maggiore presenza di interazioni nei social network a Serena Brancale. Bordata di fischi anche per l'immeritato nono posto in classifica di Serena Brancale, più o meno come per l'ottavo posto di Ermal Meta.