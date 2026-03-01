Fedez a Sanremo 2026 | Male Necessario #1 su Spotify autoreflexione

Il rapper Fedez, che partecipa a Sanremo 2026 insieme a Marco Masini, ha parlato durante una conferenza stampa del suo percorso artistico, sottolineando il successo di “Male Necessario #1” su Spotify. La sua presenza al festival è stata accompagnata da una riflessione sulla propria evoluzione musicale e sul ruolo delle canzoni nel panorama attuale. La conferenza si è svolta il 28 febbraio 2026.

Il rapper Fedez, in gara al Festival di Sanremo 2026 insieme a Marco Masini, ha espresso una riflessione profonda sul proprio percorso artistico durante una conferenza stampa tenutasi il 28 febbraio 2026. Ha dichiarato di essere consapevole degli errori del passato e di considerarsi nemico di se stesso, mentre il brano presentato, intitolato Male Necessario, ha debuttato al primo posto su Spotify e nella classifica Fimi. L'artista ha sottolineato la soddisfazione per il risultato raggiunto, nonostante il rischio di entrare da papi e uscire cardinali, e ha ringraziato Masini per la sinergia nata durante la collaborazione. Un percorso di autoreflexione tra musica e responsabilità Fedez ha affrontato il Festival di Sanremo 2026 con una consapevolezza che va oltre la semplice partecipazione musicale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Fedez a Sanremo 2026 con Male Necessario

