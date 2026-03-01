Faccende di cuore

L'amore è spesso al centro di discussioni e riflessioni, ma si può davvero dividere o spezzare? Questa domanda accompagna molte persone che si interrogano sulla natura dei sentimenti e sulle scelte che fanno. La realtà è che spesso le decisioni prese in nome dell’amore sono influenzate da bisogni personali e desideri egoisti, che si manifestano in vari modi.

Si può dividere l’amore? Spesso la risposta è solo un modo comodo per soddisfare il proprio egoismo e narcisismo. Quando metti l’io di fronte al mondo, e mascheri la tua voracità affettiva con l’impossibilità di scegliere, perché ti fa comodo. Sono assolutamente monogamo nel calcio come nella vita. L’amore esige l’unicità e non ammette il tradimento. Spesso ho paragonato, a torto o a ragione decidetelo voi, l’amore per la persona amata, forte quanto quello per la squadra del cuore. Forse non è proprio così, non possiamo tuttavia negare, che ci siano così tanti punti in comune. La follia e il primo posto assoluto nelle priorità, sono segni chiari e inequivocabili. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

