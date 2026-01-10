CLOiD è il robot maggiordomo sviluppato da LG, presentato al CES di Las Vegas. Progettato per assistere nelle faccende domestiche, rappresenta un esempio di innovazione nel settore della robotica. Grazie alle sue funzioni automatizzate, può contribuire a semplificare le attività quotidiane in casa, offrendo un supporto pratico e affidabile.

Un maggiordomo robotico capace di sbrigare tutte le faccende di casa. E’ la nuova invenzione di LG presentata al CES, il salone tecnologico di Las Vegas. CLOiD sarebbe in grado di svolgere diverse mansioni in cucina, in lavanderia e in soggiorno ed è dotato di mani e braccia in grado di eguagliare la mobilità di un essere umano. “E’ il risultato di sette anni di ricerca e commercializzazione di un’ampia gamma di robot per scopi industriali e commerciali, che ora mostrano il futuro della robotica in casa”, ha detto John Taylor, vicepresidente senior di LG Electronics Usa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ecco CLOiD, il robot maggiordomo che sbriga le faccende domestiche

Leggi anche: Gli umanoidi entrano in casa: ecco Neo, robot per le faccende domestiche da 17mila euro

Leggi anche: Ecco CLOiD, il robot che fa il bucato e lava i piatti: presentato al Ces di Las Vegas

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ecco CLOiD, il robot maggiordomo che sbriga le faccende domestiche - (LaPresse) Un maggiordomo robotico capace di sbrigare tutte le faccende di casa. stream24.ilsole24ore.com