Ecco CLOiD il robot maggiordomo che sbriga le faccende domestiche
CLOiD è il robot maggiordomo sviluppato da LG, presentato al CES di Las Vegas. Progettato per assistere nelle faccende domestiche, rappresenta un esempio di innovazione nel settore della robotica. Grazie alle sue funzioni automatizzate, può contribuire a semplificare le attività quotidiane in casa, offrendo un supporto pratico e affidabile.
Un maggiordomo robotico capace di sbrigare tutte le faccende di casa. E’ la nuova invenzione di LG presentata al CES, il salone tecnologico di Las Vegas. CLOiD sarebbe in grado di svolgere diverse mansioni in cucina, in lavanderia e in soggiorno ed è dotato di mani e braccia in grado di eguagliare la mobilità di un essere umano. “E’ il risultato di sette anni di ricerca e commercializzazione di un’ampia gamma di robot per scopi industriali e commerciali, che ora mostrano il futuro della robotica in casa”, ha detto John Taylor, vicepresidente senior di LG Electronics Usa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
