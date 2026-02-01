Eventi gratuiti a Roma a Febbraio 2026 | cosa fare senza spendere un euro

A Roma, a febbraio, ci saranno molte occasioni per scoprire la città senza spendere un euro. Chiese barocche, palazzi nobiliari e fontane antiche apriranno le porte gratuitamente, permettendo a residenti e visitatori di passeggiare tra angoli nascosti e monumenti storici senza dover pagare biglietti. La città si conferma come un luogo vivace, dove la cultura si può vivere a costo zero.

Tra chiese barocche, palazzi nobiliari, fontane monumentali e angoli segreti, Roma si conferma anche a febbraio una città accogliente per chi vuole vivere la cultura senza svuotare il portafoglio. Il calendario del mese è ricchissimo di eventi gratuiti, tra musei aperti, mostre, cinema, concerti e feste tradizionali: un’occasione perfetta per residenti e turisti curiosi. Musei gratis e aperture speciali. Dal 1° febbraio entra in vigore il nuovo sistema tariffario comunale: tutti i residenti di Roma e della Città Metropolitana possono accedere gratuitamente ai musei e monumenti di competenza di Roma Capitale.🔗 Leggi su Funweek.it

A gennaio 2026, Roma propone numerosi eventi gratuiti, ideali per scoprire la città senza spendere.

Musei gratis oggi a Roma, eccezionalmente a ingresso gratuito anche la mostra La Grecia a Roma ai Musei CapitoliniIngresso gratuito per tutti il 1° febbraio - prima domenica del mese - nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della ... funweek.it

Cultura: dalla mostra su Battiato a De Gregori live e Musei gratis, gli eventi a RomaUn fine settimana ricco di cultura a Roma con mostre e eventi imperdibili, tra cui la dedicata a Franco Battiato. romadailynews.it

Roma - Musei e siti archeologici gratuiti domenica 1° febbraio Ingresso gratuito per tutti domenica 1° febbraio, prima domenica del mese, nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. L’iniziativa, promossa da Roma C - facebook.com facebook