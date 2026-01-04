Ecco i numeri vincenti di oggi, domenica 4 gennaio 2026, per l’estrazione del Million Day. Le estrazioni si svolgono alle ore 13 e alle 20,30, offrendo ai giocatori l’opportunità di scoprire se sono stati fortunati con i cinque numeri estratti su 55. Questa informazione viene aggiornata quotidianamente per mantenere gli utenti informati sui risultati più recenti del gioco.

Estrazione Million Day oggi domenica 4 gennaio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, domenica 4 gennaio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, domenica 4 gennaio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 4 GENNAIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 3 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 2 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 1 GENNAIO LE ESTRAZIONI DEL 31 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 30 DICEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 4 gennaio 2026: i numeri vincenti di domenica

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 1 gennaio 2026: i numeri vincenti di giovedì

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 2 gennaio 2026: i numeri vincenti di venerdì

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi sabato 3 gennaio: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di venerdì 2 gennaio 2026: i numeri vincenti; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi sabato 27 dicembre: i numeri vincenti; Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 29 dicembre 2025/ Ecco le cinquine delle ore 20:30.

Million Day, numeri vincenti di oggi 4 gennaio 2026/ L’estrazione delle ore 13:00 - Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 13:00 di domenica 6 gennaio 2026: i numeri vincenti del primo concorso di oggi ... ilsussidiario.net