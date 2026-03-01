escursionista rcuperato sano e salvo

Un escursionista di Pandino è stato ritrovato in buone condizioni dopo essere stato disperso per diverse ore sull’Adamello. La sua posizione è stata localizzata dai soccorritori, che lo hanno raggiunto e accompagnato a valle. L’uomo, che era scomparso durante un’escursione, è stato rintracciato senza ferite o problemi di salute evidenti.

PANDINO (Cremona) È stato trovato l'alpinista di Pandino che per alcune ore era stato dato per disperso sull'Adamello. Il cremasco, 49 anni, sposato con due figli e agricoltore a Nosadello, venerdì all'alba era partito per una escursione sul ghiacciaio della celebre montagna. Alpinista esperto, si era dotato di tutto il necessario per l'escursione. Arrivato nel punto prefissato, l'alpinista ha cominciato la discesa, venendo però sorpreso dall'oscurità. A quel punto ha cercato di mettersi in contatto con i familiari ma ha scoperto che il suo telefono satellitare non funzionava. Non potendo affrontare la discesa al buio, il quarantanovenne si è rifugiato in una baita dismessa, per passare la notte al riparo.

© Ilgiorno.it

