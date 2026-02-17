Cosa nasconde la cassa misteriosa all' Elimination Chamber?

Nel backstage di Raw si è sviluppata una situazione ad alta carica narrativa: una cassa di legno sigillata, marchiata con una dicitura inequivocabile, promette una rivelazione destinata a incidere sull’andamento di uno dei prossimi appuntamenti WWE. L’indicazione resta chiusa fino al 28 febbraio, data associata all’Elimination Chamber nello United Center di Chicago. L’episodio genera aspettative, teorie dei fan e analisi sul ruolo delle figure di controllo della programmazione, senza alcuna anticipazione su contenuti o sviluppi. Durante l’ultimo appuntamento, il general manager Adam Pearce ha rinvenuto la cassa senza che il suo destinatario apparisse sulla bolla di consegna. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Triple H annuncia cosa si gioca negli Elimination Chamber di quest’anno.

Il 14 febbraio, al United Center di Chicago, si terrà l’Elimination Chamber 2026, uno degli eventi più attesi della WWE.

