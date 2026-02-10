CM Punk contro Finn Balor | scontro ufficiale all' Elimination Chamber

Nella serata di Raw da Cleveland, i fan hanno assistito a uno scontro tra CM Punk e Finn Balor, che potrebbe cambiare le carte in tavola in vista di WrestleMania 42. I due lottatori si sono affrontati sul ring in modo deciso, preparando il terreno per le prossime sfide e aggiungendo pepe alla corsa verso il grande evento. La tensione tra i due è alta e il pubblico è rimasto in attesa di ulteriori sviluppi.

La puntata recente di Raw, trasmessa da Cleveland, ha inserito un nuovo capitolo nella corsa verso WrestleMania 42, accendendo dinamiche decisive per il main event ancora in bilico. La rivalità tra CM Punk e Finn Balor guadagna centralità, mentre Roman Reigns resta una figura chiave nello scenario, rendendo necessario un chiarimento sulle gerarchie in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. Durante l'intervista sul ring, Finn Balor interrompe Michael Cole e assume un tono più risoluto che mai. Da leader del Judgment Day, lancia accuse pesanti e afferma di aver provocato l'infortunio del campione, dichiarando di non voler restare a guardare mentre Reigns ruba il bottino.

