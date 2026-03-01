Elettra Lamborghini a caccia di punti per FantaSanremo | Qua non vinco un tubo

Durante la competizione di FantaSanremo, Elettra Lamborghini ha commentato con franchezza la sua performance, affermando che non sta ottenendo risultati soddisfacenti. La cantante ha dichiarato di non aver vinto nulla finora e ha rivolto un appunto a un suo collaboratore, chiedendo di discutere di una questione relativa al gioco. La sua presenza nel torneo ha attirato l’attenzione di molti fan e partecipanti.

(Adnkronos) – Elettra Lamborghini 'sbanca' al FantaSanremo. "Carlo ascolta, dobbiamo parlare di una cosa..", ha esordito la cantante dopo la sua esibizione al Festival di Sanremo 2026 in gara con il brano 'Voilà' rivolgendosi al conduttore. "Dammi il cinque intanto, io ho capito che qua non vinco un tubo. Sai che c'è la gara bilaterale,. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it “C’è un festino bilaterale pure qua, sono perseguitata!”: Elettra Lamborghini fugge da Sanremo e va a Montecarlo a dormire, ma non bastaNon c’è pace per Elettra Lamborghini, protagonista indiscussa di questo Festival di Sanremo. Tra Elettra Lamborghini e i festini bilaterali spunta Fabrizio Corona: “Buonanotte Elettra”Tra Elettra Lamborghini e i famigerati festini bilaterali che agitano il sonno della cantante in gara al Festival di Sanremo 2026 spunta Fabrizio... Tutto quello che riguarda Elettra Lamborghini. Temi più discussi: Chi è che non fa dormire Elettra Lamborghini? A caccia dei festini bilaterali; Milano Cortina 2026, assalto agli store olimpici: è caccia a Milo e Tina; Un nuovo tavolo per salvare Gaggio Tech: Regione e Confindustria a caccia di soci; Villa Arconati, dove nascono i videoclip dei big di Sanremo: visite guidare sui set. Elettra Lamborghini a caccia di punti per il Fantasanremo: «Qua non vinco un tubo, almeno la gara bilaterale»Dopo l'esibizione, la cantante si è intrattenuta di più sul palco per accumulare più punti possibili per i fan che l'hanno messa nella propria squadra «Qua non vinco un tubo, almeno la gara bilaterale ... leggo.it Elettra Lamborghini: «Sono nera, tutti amici e poi sono fuori dalla top 10. Votatemi, e che cazz*. A me interessa vincere solo il Fantasanremo»«Non mi meritate». Con queste parole Elettra Lamborghini ha aperto il suo sfogo su Instagram subito dopo la serata delle cover. Tornata in albergo a notte fonda, la cantante ... leggo.it Zero drama, solo good vibes. Balliamo la vita come alternativi ma anche un po’ wild. Elettra Lamborghini Voilà L’esibizione integrale è su RaiPlay In audio su RaiPlay Sound #Sanremo2026 - facebook.com facebook Mandiamo Elettra Lamborghini all’ #Eurovision per insegnare ai francesi come si dice “Voilà” e come si vince con una canzone intitolata “Voilà” #Sanremo2026 #Eurovision2026 x.com