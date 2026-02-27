San Giorgio d’oro alla memoria di Gino Zani | l' annuncio di Battaglia

Durante una recente dichiarazione, Battaglia ha annunciato che il San Giorgio d’oro alla memoria di Gino Zani sarà consegnato durante una cerimonia prevista per aprile. L’evento commemorativo si terrà in quella data, ma al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla location o sul programma. La premiazione si inserisce tra le iniziative per ricordare la figura di Zani.

“Consegneremo il San Giorgio d’oro alla memoria di Gino Zani alla cerimonia che si svolgerà nel mese di aprile”. A dare l’annuncio è stato il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia nel corso del suo intervento alla due giorni che si sta svolgendo a palazzo Alvaro, dal titolo “La figura dell’ing. Gino Zani tra Reggio Calabria e San Marino”, organizzata dall’Istituto ingegnere Gino Zani, dall’ordine professionale degli ingegneri e dall’ordine professionale degli architetti. È stato un tecnico di eccellenza ma anche un visionario, capace di mettere insieme e a far convivere rigore scientifico e sensibilità umana, innovazione antisismica e bellezza urbana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Gino Zani tra Reggio Calabria e San MarinoUn percorso tra innovazione antisismica, ricostruzione urbana e pianificazione moderna nel lavoro dell’ing.

Convegno su Gino Zani: Battaglia annuncia il conferimento del San Giorgio d’Oro alla memoria dell’ingegnereBattaglia ha evidenziato come il percorso professionale di Zani abbia intrecciato i destini di Reggio Calabria e della Repubblica di San Marino ... reggiotv.it

