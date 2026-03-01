In un'intervista, un uomo racconta il suo rapporto con Paola, definendola una compagna di vita. Ricorda che grazie a lei è riuscito a superare momenti difficili e a trovare un punto di riferimento. Aggiunge che il loro primo bacio ha rappresentato un momento importante nel loro percorso insieme. La conversazione si concentra sui fatti e sulle emozioni condivise tra i due.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Dietro il trionfo di Per sempre sì c'è un amore lungo trent'anni: il cantante napoletano racconta il legame con la moglie Paola, colonna portante della sua vita e della sua carriera (askanews) — «Paola è stata ed è una compagna di vita per me, grazie a lei sono riuscito a sopravvivere nella tana dei lupi. Una donna eccezionale, una mamma fantastica. Il primo bacio è avvenuto a Posillipo nel 1994 e siamo arrivati insieme fino a qui». Così Sal Da Vinci ha parlato della moglie nella conferenza stampa dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E racconta il loro primo bacio

Uomini e donne, primo bacio per Ciro: Gemma non lascia il parterreNel pomeriggio di martedì 27 gennaio si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne.

Leggi anche: Fiorello punge sul bacio, Giorgia racconta la reazione di Emanuel Lo

#pov Presto darai il tuo primo bacio, ma a chi

Approfondimenti e contenuti su racconta.

Temi più discussi: Il Golfo magico il primo marzo al Teatro Stabile; È il primo quartiere del genere in Italia: da 510 anni racconta una storia di dialogo e incontro; Cosa ha pensato Clint Eastwood quando ha incontrato Sergio Leone per la prima volta; Reputation Index: Orcel ancora primo tra i manager italiani. Difesa e aerospazio trainano l’innovazione.

Uomini e Donne: Cristiana ed Ernesto, primo selfie e dichiarazioni dopo la sceltaDopo la scelta finale a Uomini e Donne, Cristiana ed Ernesto festeggiano il loro amore condividendo il primo selfie da coppia e raccontando emozioni, dubbi superati e la gioia di aver trovato l'amore. movieplayer.it

Matrimonio a prima vista, Roberta Murano e Luca Merlo festeggiano il loro primo anniversario di nozze: Con te ho imparato che…Matrimonio a prima vista, Roberta Murano e Luca Merlo festeggiano il loro primo anniversario di nozze: Con te ho imparato che…. isaechia.it

Giorgia Cardinaletti, co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026, racconta la sua esperienza al Festival. Tra il contesto storico segnato dalla guerra e il suo ruolo da "bivalente", la giornalista del Tg1 si è trovata a gestire una serata dal forte impatto emot - facebook.com facebook

#Mancini racconta la paura a Doha: "Ho sentito le esplosioni. Mi ha chiamato mia mamma..." x.com