Bologna accoltellamento dopo una lite | arrestato 18enne egiziano

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima ha riportato la rottura di una costola e ferite al polmone sinistro, tali da mettere la vittima in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Accoltellamento dopo una lite: gravissimo un giovane, aggressore incastrato da un video; Tentato omicidio a Bologna, 18enne accoltella coetaneo: i due erano appena stati cacciati da un autobus; Tentato omicidio col coltello, fermato un 18enne; Accoltellamento nei pressi della stazione, arrestato un diciottenne.

bologna accoltellamento dopo liteTentato omicidio a Bologna, 18enne accoltella coetaneo: i due erano appena stati cacciati da un autobus - Un 18enne egiziano è stato arrestato a Bologna per tentato omicidio dopo aver accoltellato un conoscente al termine di una lite su un autobus. virgilio.it

Tentato omicidio col coltello, fermato un 18enne - La vittima è stata colpita dall’arma da taglio al torace, rischiando la vita. msn.com

