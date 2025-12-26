Bologna accoltellamento dopo una lite | arrestato 18enne egiziano
La vittima ha riportato la rottura di una costola e ferite al polmone sinistro, tali da mettere la vittima in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
