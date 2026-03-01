A Manchester si avvicina una sfida importante nel mondo dei pesi massimi, con una gara per il titolo WBO tra due atleti che hanno alle spalle carriere simili. Dubois ha affermato di essere superiore a Wardley durante gli allenamenti, mentre i due si preparano a confrontarsi sul ring in un evento molto atteso.

Manchester si prepara ad ospitare una sfida cruciale nel panorama dei pesi massimi: un confronto per il titolo WBO tra due protagonisti con percorsi paralleli ma approcci diversi. La contesa mette di fronte Daniel Dubois e Fabio Wardley, due atleti che hanno vissuto momenti di vertice e fasi di risalita, e che ora si misurano in una cornice di grande pressione mediatica, pubblico e classifiche. Wardley arriva da campione in carica, dopo la decisione di Oleksandr Usyk di rinunciare al titolo e di affidare una difesa volontaria al rivale. Dubois, titolare IBF in passato e tra i pugili più contundenti della divisione, affronta l’occasione di una nuova chances globale con determinazione e lucidità tecnica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Dubois rivendica superiorità su Wardley negli allenamenti

