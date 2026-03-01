Drop-in e aumento dell' insicurezza alla Sacca interrogazione in Consiglio

Un consigliere ha presentato un'interrogazione riguardo alla situazione del centro Drop-in di via Benassi, dopo aver rilevato un aumento dell’insicurezza nella zona. La richiesta mira a ottenere chiarimenti ufficiali sulla presenza e sull’attività del centro, in relazione ai recenti fatti segnalati dai residenti. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione sulla sicurezza pubblica nel quartiere.

"Chiedo chiarezza sulla situazione del centro Drop-in di via Benassi a fronte dell'aumento dell'insicurezza nella zona. Alcuni Comitati cittadini hanno segnalato un aumento dei furti ed un aumento delle persone con problemi di dipendenza da sostanze che bivaccano per strada, dapprima al parco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

