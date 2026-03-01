droga sotto i vestiti minorenne denunciato

Durante un controllo di routine al casello dell’A8, sono stati trovati due ragazzi in possesso di droga. Un ventiquattrenne è stato arrestato, mentre un minorenne è stato denunciato. Entrambi avevano sostanze stupefacenti addosso, con il minorenne che portava droga nascosta sotto i vestiti. La scoperta ha concluso un’operazione antidroga condotta dagli agenti sul posto.

Un controllo di routine al casello dell’A8 si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un ventiquattrenne anni e alla denuncia di un minorenne, entrambi trovati in possesso di sostanze stupefacenti e ritenuti coinvolti in un’attività di spaccio. L’intervento è stato condotto dagli agenti della Sottosezione della Polizia stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona, impegnati in un servizio di vigilanza alla barriera di Gallarate Ovest. L’attenzione degli agenti è stata attirata da un’auto di grossa cilindrata. Durante le verifiche, gli operatori hanno individuato sul lato del passeggero una confezione termosaldata contenente marijuana e un ulteriore involucro con quattro dosi di hashish. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Minorenne trovato in strada con droga e armi: denunciatoTempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato, con personale del commissariato di pubblica sicurezza di Sarno, ha denunciato un minore per reati di...

Reggio Emilia, trovato con droga e un machete: denunciato minorenneUn ragazzo di 17 anni è stato trovato dai Carabinieri di Guastalla (Reggio Emilia) in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, oltre...

