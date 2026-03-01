Dopo Dorsey tocca già a Proximus Il supercomputer ci ruba il lavoro

Dopo le dimissioni di Dorsey, anche Proximus annuncia tagli al personale. La società di telecomunicazioni ha deciso di ridurre di 1 il numero di dipendenti, seguendo le recenti mosse di aziende tecnologiche che investono sui supercomputer. Nel frattempo, il fondatore di Block aveva già eliminato il 40% dei propri dipendenti prima di questa decisione.

L’uomo zombie (sul divano con il reddito di cittadinanza sul conto corrente) era il sogno di Beppe Grillo. L’uomo senza coscienza, annullato dall’Intelligenza artificiale, è il costante incubo di papa Leone XIV. L’uomo sostituito dall’algoritmo è lo spunto più interessante dell’intervista del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bloomberg. Da qualunque angolo la si osservi, la rivoluzione digitale portata al suo estremo dissimula la trappola della marginalizzazione dell’essere umano. Un problema che sorge nella Londra della prima rivoluzione industriale, passa attraverso le fabbriche disumanizzate di Metropolis, precipita nelle aberrazioni ideologiche marxiste, sembra risolto con l’equilibrio fra diritti e doveri nella seconda parte del secolo breve. 🔗 Leggi su Laverita.info

Genoa, crisi finita? L’effetto De Rossi è già realtà! Dimenticato Vieira, il tecnico ex roma ha già portato identità, dialogo e cambi decisivi: e adesso tocca all’InterTuttosport offre oggi un ritratto della situazione in casa Genoa, profondamente cambiata dopo l’arrivo di Daniele De Rossi.

