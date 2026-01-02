Maltempo in Irpinia tre incidenti stradali in poche ore tra città ed autostrada

Da fanpage.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa del maltempo in Irpinia, si sono verificati tre incidenti stradali nelle ultime ore tra città e autostrada. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi. A Venticano, si è verificato uno scontro tra un'auto e un furgone, evidenziando le difficoltà nelle condizioni di guida. La situazione richiede attenzione e cautela da parte di automobilisti e operatori stradali.

Tre incidenti per fortuna senza feriti gravi sulle strade irpine: a Venticano si scontrano un'auto e un furgone. A Pratola Serra e sulla A16 due auto ribaltate. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Firenze, incidenti stradali: calano in città, più morti in autostrada. Per colpa della velocità

Leggi anche: Due incidenti in poche ore in città: quattro auto coinvolte

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

maltempo irpinia tre incidentiTre gravi incidenti stradali in Irpinia - I Vigili del fuoco di Avellino intervenuti per liberare le persone incastrate tra le lamiere di auto ribaltatesi o scontratesi. rainews.it

Capodanno, tre feriti lievi in Irpinia medicati nella notte al Pronto Soccorso - È di tre persone ferite per fortuna leggermente il bilancio degli incidenti causati dai botti di Capodanno in provincia di Avellino. irpinianews.it

Maltempo: in Irpinia vento abbatte alberi di grosso fusto - A Monteforte Irpino, in contrada Alvanella, due alberi di grosso fusto sono stati sradicati e sono finiti ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.