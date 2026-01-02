Maltempo in Irpinia tre incidenti stradali in poche ore tra città ed autostrada

A causa del maltempo in Irpinia, si sono verificati tre incidenti stradali nelle ultime ore tra città e autostrada. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi. A Venticano, si è verificato uno scontro tra un'auto e un furgone, evidenziando le difficoltà nelle condizioni di guida. La situazione richiede attenzione e cautela da parte di automobilisti e operatori stradali.

Capodanno, tre feriti lievi in Irpinia medicati nella notte al Pronto Soccorso - È di tre persone ferite per fortuna leggermente il bilancio degli incidenti causati dai botti di Capodanno in provincia di Avellino. irpinianews.it

Maltempo: in Irpinia vento abbatte alberi di grosso fusto - A Monteforte Irpino, in contrada Alvanella, due alberi di grosso fusto sono stati sradicati e sono finiti ... ansa.it

Montevergine imbiancata dal maltempo: rovesci di neve granulosa sul Partenio Sul massiccio del Partenio, ed in particolare nell’area di Montevergine, è in corso un intenso rovescio di neve granulosa. Il fenomeno, improvviso e deciso, ha già lasciato una trac - facebook.com facebook

