Domenica in speciale Sanremo, Mara Venier annuncia in diretta dal Teatro Ariston che Raf non parteciperà allo speciale dopo il Festival. L’annuncio arriva poco prima dell’inizio dell’evento, lasciando i presenti e gli spettatori senza uno dei protagonisti previsti. La conduttrice comunica l’assenza del cantante, senza fornire dettagli ulteriori sulle motivazioni. La diretta prosegue con altre anticipazioni sulla serata.

L’appuntamento più atteso del dopo Festival si apre con un’assenza che non passa inosservata. Durante lo speciale di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston, Mara Venier annuncia che Raf non sarà presente tra i protagonisti della puntata. La conduttrice, poco prima dello stacco pubblicitario, spiega al pubblico che l’artista sta male e non ha potuto prendere parte alla trasmissione. Un’assenza comunicata con affetto e con l’augurio di rivederlo presto in studio. Lo speciale dedicato al post Sanremo prende così il via con un clima di festa, ma anche con un pensiero rivolto al cantante. Venier rassicura i telespettatori e manda un messaggio diretto a Raf: l’invito è quello di tornare non appena le condizioni di salute lo permetteranno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Domenica in speciale Sanremo, Mara fa l’annuncio peggiore: “Il big sta male, non ci sarà”

Leggi anche: Domenica In – Speciale Sanremo, oggi con Mara Venier: i 30 big e gli ospiti

“Niente da fare”. Sanremo 2026, la big non ci sarà: l’annuncio di Carlo ContiIl Festival di Sanremo torna al centro del dibattito mediatico con largo anticipo, tra indiscrezioni, battute e sospetti che si rincorrono tra radio...

Tutto quello che riguarda Domenica.

Temi più discussi: Domenica In - Speciale Sanremo, oggi con Mara Venier: i 30 big e gli ospiti; Domenica In, speciale Sanremo 2026: Mara Venier spegne il Festival e scansa le polemiche. Perché; Domenica In - S2025/26 - Speciale Sanremo - 01/03/2026 - in diretta su Rai 1 01/03/2026 alle 17:20; Domenica In da Sanremo, Mara Venier conduce lo speciale: i 30 big, gli opinionisti e gli ospiti.

Domenica In - Sanremo, Elettra Lamborghini imbarazza Mara Venier: Te gusta.... Poi la gaffe con FulminacciNella prima parte di Domenica In è accaduto di tutto con Elettra Lamborghini e Mara Venier, mentre Ditonellapiaga è in lacrime: cosa è successo ... libero.it

Domenica In Sanremo 2026, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata specialeDomenica In Sanremo 2026, la scaletta: cantanti e ospiti della puntata speciale condotta da Mara Venier dal teatro Ariston. Le informazioni ... tpi.it

Fulminacci a "Domenica In-Speciale Sanremo" “Che belva mi sento Un procione” - facebook.com facebook

Una domenica perfetta. #SofiaGoggia vince il secondo #superG di #Soldeu e centra la sua seconda affermazione stagionale. I dettagli su #zonamistamagazine x.com