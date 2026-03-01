Domenica In Sanremo 2026 | quando canta ci sarà Eddie Brock a che ora

Domenica In Sanremo 2026 si prepara a trasmettere la serata finale con il debutto di Eddie Brock tra gli artisti in gara. La programmazione prevede l’esibizione dell’artista durante la seconda parte della trasmissione, con il suo momento previsto intorno alle 22:30. La puntata sarà trasmessa in diretta sulla rete televisiva nazionale e anche in streaming online.

Quando ci sarà (a che ora) canta Eddie Brock a Domenica In di Mara Venier in onda oggi, 1 marzo, su Rai 1 nello speciale su Sanremo 2026? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, e vogliono sapere quando canterà il proprio beniamino. Il cantante, secondo la scaletta, si esibirà intorno alle ore XXX. Oggi pomeriggio, oltre al vincitore del Festival di Sanremo 2026, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. Tutti avranno la possibilità di esibirsi e di rispondere alle domande dei giornalisti e vip presenti in teatro. Quindi nel dettaglio oggi rivedremo: Raf, Tredici Pietro, Tommaso Paradiso, Patty... 🔗 Leggi su Tpi.it

Eddie Brock non è arrivato a Sanremo per caso, ma dopo anni di scrittura, palchi piccoli e un rapporto molto diretto con le sue canzoni.

