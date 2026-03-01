Domenica In Sanremo 2026 la scaletta | cantanti e ospiti della puntata speciale

Domenica In Sanremo 2026 si prepara a una puntata speciale con una scaletta ricca di ospiti e cantanti. La trasmissione vedrà protagonisti diversi artisti, pronti a esibirsi sul palco e a condividere momenti con il pubblico. Sono annunciati anche ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, che parteciperanno alla serata con interviste e performance. La puntata promette di essere un evento da seguire attentamente.

Qual è la scaletta della puntata speciale di Domenica In Sanremo 2026 in onda oggi, 1 marzo? Ci saranno tutti i cantanti in gara al Festival? La puntata del programma di Mara Venier inizierà oggi, 1 marzo, alle ore 14 in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Tutti i cantanti e il vincitore della 76esima calcheranno nuovamente il palco per ri-esibirsi e per sottoporsi alle domande e alle analisi dei giornalisti e ospiti in studio. Ma vediamo nel dettaglio scaletta e ospiti di Domenica In speciale Sanremo 2026. In compagnia di Mara Venier, in qualità di “opinionisti” ci saranno anche Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Con loro anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, oltre ad alcuni giornalisti delle più qualificate testate accreditate al Festival. 🔗 Leggi su Tpi.it

