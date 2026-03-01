Documenti falsi per i clandestini Presi pure funzionari di prefettura

A Crotone, la Procura sta indagando su 93 casi di ingressi clandestini, sospettando l’utilizzo di documenti falsi. Sono stati individuati anche funzionari di prefettura coinvolti nell’indagine. Inoltre, un poliziotto è stato messo sotto accusa per aver divulgato notizie riservate riguardo all’indagine in corso. Le autorità stanno procedendo con verifiche e accertamenti sui fatti.

Nell'inchiesta sull'immigrazione clandestina della Procura di Crotone, che ieri ha fatto notificare dagli investigatori della Digos dieci avvisi di conclusione delle indagini preliminari, non ci sono gommoni o sbarchi: ci sono delle scrivanie di funzionari della Prefettura, i documenti per attestare le assunzioni degli immigrati e i nulla osta. Poi 93 ingressi. Illegali. Tutto ruotava attorno a un'azienda, la Eco green management, società di movimento terra che, secondo la Procura di Crotone, avrebbe prodotto i contratti usati dagli immigrati per ottenere la regolarizzazione della loro posizione. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ricostruisce le accuse (a vario titolo): «Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, favoreggiamento personale, rivelazione di segreto d'ufficio».