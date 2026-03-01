Diretta tv e streaming Cremonese-Milan | come e dove vederla chi sarà in telecronaca

Alle 12:30 allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona si svolge la partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La diretta sarà trasmessa in tv e in streaming, con dettagli su chi seguirà la telecronaca ancora da definire. La partita coinvolge le due squadre e si gioca nel capoluogo lombardo.

Cremonese-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 12:30, si disputerà allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona, la sfida Cremonese-Milan, valevole per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente, è 2° in classifica, con 54 punti, frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e due in 26 partite disputate. La Cremonese di Davide Nicola, invece, è 17° in graduatoria, con 24 punti, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, sempre in 26 gare giocate. Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Cremonese-Milan: DAZN o Sky? Ecco dove vederla in diretta tv e streamingCremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, domenica 1° marzo, alle ore 12:30 allo stadio 'Zini' di...

Cremonese-Milan oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioniCremonese-Milan è la partita della 27a giornata di campionato che si disputa oggi alle 12:30.

Aggiornamenti e notizie su Cremonese Milan.

