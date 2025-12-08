Torino-Milan 2-0 | raddoppio immediato dei granata con Zapata | Serie A News
Nel Monday Night della 14ª giornata di Serie A 2025-2026, il Torino conquista un importante successo contro il Milan, grazie a un raddoppio immediato siglato da Zapata. La partita si accende subito, con i granata che mettono in chiaro le loro intenzioni e rafforzano la loro posizione in classifica.
Il Torino raddoppia subito contro il Milan nel 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Duván Zapata al gol dopo un anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Scopri altri approfondimenti
Serie A, in campo Torino-Milan: rossoneri a caccia dei tre punti per la vetta Udinese-Genoa 1-2, Pisa-Parma 0-1. Ieri Cagliari-Roma 1-0, Lazio-Bologna 1-1e Napoli-Juventus 2-1: azzurri primi in classifica Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Rainews.it h Vai su Facebook
#Torino- #Milan, le formazioni ufficiali Vai su X
LIVE Torino-Milan 2-0 Serie A 2025/2026: Duván Zapata firma il 2-0 - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it