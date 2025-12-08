Torino-Milan 2-0 | raddoppio immediato dei granata con Zapata | Serie A News

Nel Monday Night della 14ª giornata di Serie A 2025-2026, il Torino conquista un importante successo contro il Milan, grazie a un raddoppio immediato siglato da Zapata. La partita si accende subito, con i granata che mettono in chiaro le loro intenzioni e rafforzano la loro posizione in classifica.

Il Torino raddoppia subito contro il Milan nel 'Monday Night' della 14^ giornata della Serie A 2025-2026. Duván Zapata al gol dopo un anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

