Di Gregorio non deve ascoltare le critiche Locatelli è un punto di riferimento

Le analisi si concentrano su tre aspetti principali: le recenti difficoltà di Di Gregorio, la prossima sfida contro la Roma e il ruolo dell’associazione. Si discute di come l’estremo difensore debba ignorare le critiche, mentre Locatelli viene indicato come un punto di riferimento per la squadra. La partita contro i giallorossi rappresenta un appuntamento importante nel calendario.

Le analisi proposte ruotano attorno a tre temi centrali: le difficoltà recenti di Di Gregorio, la sfida in programma contro la Roma e l’impatto dell’assenza di Locatelli. Le osservazioni di Zoff, ora festeggia i suoi 84 anni, prendono in esame la gestione della pressione, la capacità di resettare dopo gli episodi negativi e le prospettive di continuità per le squadre coinvolte. La partita tra Roma e Juventus viene considerata di grande valore, ma non decisiva per l’obiettivo Champions. Una vittoria da parte della Juventus potrebbe rilanciare la squadra, mentre una sconfitta darebbe spazio a una distanza significativa per la Roma. Restano undici turni da disputare, e la strada verso le prime quattro è ancora aperta a diverse soluzioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Zoff: «Di Gregorio è un buon portiere e non deve stare ad ascoltare le critiche. Locatelli un punto di riferimento per i compagni»Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea...

Juventus: Locatelli e le critiche di SpallettiCritiche di Spalletti Manuel Locatelli non è il centrocampista ideale per Luciano Spalletti, e questa verità – emersa già alla vigilia degli Europei...

Temi più discussi: I nomi da Juve per la porta: il caso Di Gregorio è sul tavolo; Spalletti alla vigilia di : Di Gregorio accetti di essere disprezzato. Bremer e Yildiz vogliono esserci; Perché Di Gregorio e Cambiaso non giocano Juventus-Galatasaray: infortunio, squalifica o scelta tecnica?; Juventus, Di Gregorio che disastro: i tifosi non lo salvano più dopo l'ultima papera.

L'opinione di Rampulla: Juve non forte come pensavamo, ma col Galatasaray può ribaltarla. Di Gregorio e la correlazione con van der Sar, su Melo non avevamo tutti i torti...La Juve aveva avuto una scossa con il cambio di allenatore, c'erano stati anche dei buonissimi risultati. Purtroppo nelle ultime partite c'è stato un calo fisiologico, poi ... tuttojuve.com

Marchisio: Non deve essere una Juventus frenetica, ok fare gol ma dovrà anche non prenderlo. Credo che sia stato giusto cambiare Di Gregorio, dopo tutto ciò che è successo ...Ai microfoni di Prime Video l'ex calciatore Claudio Marchisio ha analizzato il match tra Juventus e Galatasaray: Non deve essere una Juventus frenetica, ok fare gol ma dovrà anche ... tuttojuve.com

"Di Gregorio non ascolti le critiche" Zoff prova a tranquillizzare il portiere della Juventus, che rischia il suo posto dopo le ultime prestazioni deludenti L'ex leggenda della Juve ha anche ribadito che gli attaccanti bianconeri non aiutano Yildiz: "L'assenza d - facebook.com facebook

