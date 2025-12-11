Juventus | Locatelli e le critiche di Spalletti

Manuel Locatelli non sembra essere tra le scelte preferite di Luciano Spalletti, come dimostrato già in passato e ora evidenziato dalle recenti critiche. A poche settimane dall'apertura del mercato invernale, le opinioni del tecnico sulla sua compatibilità con il sistema di gioco juventino stanno emergendo con forza, alimentando discussioni sul futuro del centrocampista.

Critiche di Spalletti Manuel Locatelli non è il centrocampista ideale per Luciano Spalletti, e questa verità – emersa già alla vigilia degli Europei 2024, quando il ct lo escluse preferendo Fagioli – sta esplodendo ora, a tre settimane dall'apertura del mercato invernale. Il capitano bianconero, sostituito al 62' nella vittoria

SPALLETTI & LOCATELLI Speak After Napoli 2-1 Juventus | PRESS CONFERENCE ?

SPALLETTI & LOCATELLI Speak After Napoli 2-1 Juventus | PRESS CONFERENCE ?

UCL - 22:00 Juventus XI: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Pafos XI: Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar, Orsic; Sunjic, Pêpê; Correia, Dragomir; Anderson. #Soccerzela - facebook.com Vai su Facebook

Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media" - "La Juve gioca lentamente, Spalletti non è ancora riuscito a far manovrare i giocatori in velocità: questa è la realtà. Da tuttomercatoweb.com

Juventus, Locatelli nel mirino dei tifosi: non ha gradito la sostituzione, quel precedente con Spalletti e la cessione non più impossibile - Manuel Locatelli, capitano della Juventus, è deluso dai fischi dello stadio al momento del cambio: a gennaio potrebbe partire in presenza di un'offerta importante ... Riporta sport.virgilio.it