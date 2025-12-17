Che squallore le allusioni di Dayane Mello su Pretelli | ecco la battuta sulla verità che viene a galla

Le recenti dichiarazioni di Dayane Mello su Pretelli e il video di Fabrizio Corona sul presunto “sistema Signorini” hanno riacceso i riflettori sul mondo del Grande Fratello Vip. Tra polemiche e retroscena, il caso si fa sempre più acceso, coinvolgendo anche ex protagonisti apparentemente distanti dalle tensioni. Un episodio che mette in luce quanto la verità possa emergere, anche quando si preferirebbe lasciarla sepolta.

Il caso esploso dopo il video di Fabrizio Corona sul presunto " sistema Signorini " continua a produrre strascichi anche tra ex protagonisti del Grande Fratello Vip che, almeno all'apparenza, sembravano lontani dalla polemica. Tra accuse dirette, prese di posizione e silenzi strategici, spunta anche un intervento social che ha fatto parecchio discutere. A finire sotto i riflettori è Dayane Mello, che con una Instagram Story ha lanciato quella che molti hanno interpretato come una frecciata tutt'altro che casuale a Pierpaolo Pretelli, riaprendo una ferita mai del tutto rimarginata dalla finale del GF Vip 5.

